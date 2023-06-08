Традиционная украинская кухня: рецепт зеленых оладий с крапивой

Если вы никогда не пробовали крапиву – пора попробовать. Это очень полезное и популярное в украинской кухне растение. Оладьи из крапивы очень нежные и слегка сладковатые. А главный ингредиент для них вы можете собрать прямо на улице.

Ингредиенты:

– Крапива и шпинат – по 200 г.

– Зеленый лук – 100 г.

– яйца – 2 шт.

– молоко – 400 мл.

– Мука – 300 г.

– разрыхлитель – 1,5 ч. л.

– Масло для жарки.

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Способ приготовления:

1. Крапиву, шпинат и зеленый лук опустите в кипяток на несколько минут. Откиньте на дуршлаг и порежьте.

2. Взбейте яйца с молоком, посолите, добавьте муку, разрыхлитель и рубленую зелень.

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3. Перемешайте и сформуйте оладьи. Жарьте их на разогретом масле до румяности с обеих сторон.

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