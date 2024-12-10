Трамп заявив, що Мексика та Канада повинні приєднатись до США

Під час розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Канада може стати 51-м штатом США, якщо 25% мита, які Вашингтон планував запровадити, завдадуть серйозного удару по канадській економіці.

За інформацією Fox News, Трюдо терміново прибув до маєтку Трампа у Флориді після публічної погрози щодо введення високих мит через нібито недостатній контроль Канади над потоком наркотиків та нелегальних мігрантів на американський кордон.

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Під час переговорів Трамп звинуватив Канаду в торговельному дефіциті США, який, на його думку, перевищував $100 млрд. Коли Трюдо заявив, що такі тарифи зруйнують канадську економіку, Трамп саркастично запропонував зробити Канаду 51-м штатом США, натякнувши, що прем’єр міг би стати губернатором одного з канадських штатів.

Ця пропозиція викликала нервовий сміх у Трюдо та присутніх, проте Трамп наполягав, що ситуацію слід вирішити швидко, щоб уникнути введення тарифів.

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $100 млрд. на рік. Ми субсидуємо Мексику майже на $300 млрд. Ми не маємо цього робити. Чому ми субсидуємо ці країни? Нехай стануть новими штатами замість субсидій", – сказав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін програв війну.

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