Трейдери криптовалют залишаються в очікуванні: біткойн тримається вище $87 000

Ціна біткоїна стабільно утримується вище $87 000, а крипторинок завмер у режимі обережного спостереження. Причина — очікування ключових економічних сигналів зі США, а також нових мит, які набудуть чинності з 2 квітня. Учасники ринку воліють не робити різких рухів до появи чіткішої картини. У середу вдень, за азійським часом, ціна BTC залишалася стійкою, а трейдери уважно стежили за публікаціями економічних даних і загальним геополітичним фоном, що може вплинути на настрої інвесторів.

За останні 24 години основні альткоїни, включно з Solana (SOL), XRP, BNB та Ethereum (ETH), додали до вартості менше 3%, не демонструючи ривків. Натомість мем-коїни виявилися більш динамічними. Dogecoin (DOGE) піднявся на 5,5% і вже другий день поспіль показує впевнене зростання. Токени PEPE і MOG також продовжують рух угору, що свідчить про активність трейдерів, орієнтованих на ризиковані, але потенційно прибуткові активи. Їхня динаміка, як і раніше, залишається тісно пов’язаною з поведінкою ефіру.

Особливо виділяється Shiba Inu (SHIB), який зріс одразу на 11%. Пожвавлення пояснюється не лише загальним інтересом до мем-активів, а й рекордним збільшенням обсягів торгів на платформі ShibaSwap — на 228% за останні 30 днів. Крім того, відкритий інтерес на SHIB-ф’ючерси зріс понад 20% із неділі, що вказує на очікування підвищеної волатильності та подальшого цінового руху. Для спекулянтів це означає зростання потенційних можливостей — але й ризиків теж.

Центральною темою для учасників ринку наразі залишається майбутня публікація індексу витрат на особисте споживання (PCE), запланована на 28 березня. Цей показник інфляції є ключовим орієнтиром для Федеральної резервної системи США. Якщо дані виявляться високими, це може спровокувати нову хвилю побоювань щодо підвищення процентних ставок — а отже, зниження апетиту до ризику. Натомість помірна інфляція створить більш сприятливе середовище для продовження росту криптовалют.

Для криптоентузіастів нинішній період — це час, коли варто тримати руку на пульсі, але не поспішати з рішеннями. Ринок ніби завмер у передчутті великого руху. Ті, хто здатен аналізувати ситуацію глибше за графіки, мають шанс скористатися моментом, коли більшість просто чекає. Справжні можливості часто з’являються саме тоді, коли ринок поводиться тихо — і саме тоді формується новий напрям.

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