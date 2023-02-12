Трьом знакам зодіаку варто очікувати конфліктів у лютому

У той час як деяким легше підтримувати сприятливий клімат у стосунках, інші віддають перевагу конфронтації, і їм часто буде важко нажити собі менше ворогів. Молодий Місяць у Рибах може зіграти провокаційну карту і перетворити прості дискусії на нескінченні суперечки.

Конфронтації, розчарування та напруга на порядку денному цього місяця. Якщо ви один із цих знаків, будьте дуже обережні з тим, що говорите.

Овен

У лютому Овен, ймовірно, матиме вороже ставлення, що не буде дуже оцінено його родиною чи професійним оточенням. Тоді йому доведеться бути обережним у стосунках з іншими, щоб не створювати непотрібних проблем. Дехто без вагань поставить йому палицю в колеса чи помститься.

Тоді йому доведеться покращити свою поведінку, щоб не опинитися в центрі певних сварок, які псують повсякденне життя. Незважаючи на те, що його стосунки в парі в першій половині місяця в хорошому стані, Овен може опинитися в центрі непорозумінь з партнером. Напруженість і непорозуміння можуть посіяти розбрат у їхніх стосунках.

Діва

Рідним, колегам і друзям могла легко набриднути жорстка поведінка цього знаку. Його жага контролю могла не сподобатися й змусити декого відступити, щоб позбутися від його надмірної опіки та суворого ставлення. Протягом лютого банальні розмови з оточуючими легко переростуть у більш серйозні конфлікти.

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Агресивна суперечка може спалахнути в будь-який момент і зіпсувати його стосунки. Крім того, Діва може зіткнутися з кількома перешкодами на роботі, що негативно вплине на її настрій. У першій половині цього місяця може виникнути розлад любовного життя Діви. Їй доведеться бути обережною зі словами, які вона використовує в щоденному спілкуванні зі своєю половинкою.

Скорпіон

Цей знак може стати жертвою зради або обману з боку людини, яка входить до його дружнього кола. Але з якою б проблемою не зіткнувся, він може розраховувати на доброзичливу присутність своїх близьких, які підтримають його в будь-якому випадку. Крім того, цей знак зодіаку зіткнеться з надто великим тиском на робочому місці.

Він може бути джерелом напруженості між колегами, що може зашкодити його кар’єрному розвитку чи професійним стосункам. Що стосується любові, Скорпіону доведеться уникати ухвалення поспішних рішень під впливом гніву, щоб подолати цю критичну фазу в їх любовному житті.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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