Три рослини допоможуть позбутися бур'яну на дачі

З настанням тепла на дачах, клумбах та у садах можуть сильно розростатися бур'яни. Вони не лише шкодять городнім культурам, але й простим рослинам.

Досвідченні дачники мають поради щодо того, як просто боротися з бур'янами. Достатньо висадити одну з декількох рослин на ділянці і про бур'ян можна буде забути.

Одним з методів боротьби з бур'янами є висадка конвалії. Ці квіти добре ростуть у вологому ґрунті та в тіні, та ефективно придушують ріст небажаних рослин.

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Ще одним варіантом є посадка барвінку, ізотоми, вербозілля та інших "живих килимів". Такі рослини швидко покривають значну площу та не дають розростатися бур'янам.

Одним з дієвих варіантів також є висадження м'яти. Окрім стримування розростання небажаних рослин, ця культура також відлякуватиме шкідників.

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