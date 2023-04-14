Три рослини допоможуть забути про комарів на дачі

В Україні скоро стане тепло, через що з'явиться чимало комарів. Ці комахи можуть завдати чимало клопотів, особливо на дачі та приватних ділянках.

Втім, досвідчені дачники мають свої поради щодо того, як відлякувати комарів. Зокрема, можна це зробити висадивши певні рослини.

Одним з варіантів є чорнобривці. Більшість комарів не люблять запах цих квітів, тому ними можна відлякувати набридливих комах.

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Чорнобривці можна висадити поблизу дверей та вікон, тим самим перешкоджаючи комарам залітати у будинок. Ці квіти також можуть відлякувати шкідників, тому їх нерідко висаджують поряд з кабачками, помідорами та гарбузами.

Ще одним варіантом, який допоможе відлякати комарів є м'ята. Рослина не вибаглива та часто може розмножуватися самостійно.

Цю культуру можна висадити безпосередньо у відкритий ґрунт, або ж в окремі горщики, та розташувати поблизу вікон та дверей. Схожий вплив на комах також має меліса.

Також на дачі можна посадити лаванду, оскільки запаху цієї рослини не бояться лише бджоли. Практично всі шкідники сильно не люблять запах квітів лаванди, тому вона стане гарним засобом боротьби з комарами.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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