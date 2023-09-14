Три найефективніші способи легко відмити скляні форми для запікання

Готуючи у скляному посуді в духовці у підсумки ми отримуємо жирні та пригорілі форми для запікання. Залишки їжі, що прилипли до дна посуду, ускладнюють його очищення.

Щоб не подряпати скляні форми, можна очистити їх за допомогою підручних засобів. Це можуть бути крохмаль, зубна паста або сода.

Кукурудзяний крохмаль доволі гарно зарекомендував себе як ефективний засіб для чищення посуду від пригорілих плям. Його потрібно застосовувати разом з оцтом та водою.

Читайте також: Чому пригорає сковорідка і як це виправити: причини та практичні поради

Для цього змішайте в місткості чайну ложку кукурудзяного крохмалю і стільки ж оцту і води. Таким чином ви отримаєте однорідну пасту, яку треба нанести на форму для випічки. Потріть цю суміш м’якою вологою щіткою, а потім сполосніть теплою водою.

"Завдяки кукурудзяному крохмалю, який пом’якшує жир, а оцет очищає та додає блиску склу, у вас є безсумнівна виграшна комбінація", – пише "Санте".

Харчова сода теж здатна відмити пригорілий посуд. Потрібно взяти соду та посипати нею скляну форму, потім додати кілька крапель мийного засобу для посуду, налити гарячої води й залишити на 15 хвилин. Потім варто всього потерти посуд губкою та змити теплою водою.

Зубна паста теж може допомогти вам очистити форму для випікання. Для цього візьміть стару зубну щітку і зубну пасту будь-якої марки. Нанесіть пасту на ділянки зі стійкими плямами та почистіть щіткою. Після видалення плям обов’язково добре вимийте посуд, щоб очистити його від залишків зубної пасти.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб до сковорідки нічого не прилипало.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!