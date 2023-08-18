Три поради, як помити сильно забруднені вікна без розводів

Як помити вікна без розводів - що добавити у воду, щоб не було розводів

Сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

Як пише Sante Plus, деякі універсальні засоби для чищення залишають осад у вигляді розводів. Тому часто ви отримуєте не чисте вікно, а смугасте.

Читайте також: Візьміть шпатель, оцет та газети: як почистити жирну та запорошену кухонну витяжку

Більшість слідів на вікнах залишаються від паперових рушників або ганчірок, якими їх мили. Тому краще використовуйте серветки із мікрофібри для прибирання будинку. Також вони відмінно підходять для миття вікон від бруду та пилу.

Після замочування у воді серветки з мікрофібри дуже легко видаляють бруд із вікон. Що робити далі, щоб позбутися засохлих водяних знаків?

Відразу після миття вікон їх слід прополоскати. Потім можна використовувати іншу тканину з мікрофібри, щоб висушити їх.

Існує ще одна хитрість, яку ви можете застосувати, щоб змусити вікна вашого будинку сяяти. Вам потрібний лише один продукт, який доступний у більшості супермаркетів. Це паперовий фільтр для кави.

Почистивши вікна свого будинку, візьміть фільтр кави, порвіть його так, щоб можна було розкласти його по всій поверхні, і протріть ним вікна. Досвідчені господині випробували цей прийом і підтвердили, що дрібні ворсинки не залишають слідів на вікнах.

Читайте також: Потрібні тільки перекис та лимон: як видалити плісняву зі стін та стелі

Як помити сильно забруднені вікна

Ось кілька кроків, які ви можете зробити, щоб вимити брудні вікна:

Крок 1. Пройдіться вікном сухою, знепиленою тканиною з мікрофібри.

Крок 2. Якщо крок 1 у вас не працює, необхідно буде використовувати розчин, що чистить. Ми рекомендуємо розчин для миття посуду.

Крок 3. Нанесіть розчин на невелику ділянку, починаючи з нижньої частини вікна та рухаючись вгору, щоб уникнути крапель. Обов'язково працюйте швидко, але очищайте ретельно та з достатньою силою, щоб не залишати слідів. Часто корисно використовувати спеціальне обладнання для миття вікон, наприклад швабру.

Крок 4. Протріть краї вікна зверху вниз новою чи чистою тканиною без пилу.

Нагадаємо, що накопичення вологи, погана вентиляція, проблеми з інфільтрацією та інші чинники призводять до утворення плісняви на стінах. Цвіль необхідно усувати, аби не було проблем зі здоров'ям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!