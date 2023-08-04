Троє жінок упали з 20-метрового мосту на Закарпатті, є жерти (фото)

На Закарпатті у селі Кваси обвалився дерев'яний пішохідний міст. Унаслідок інциденту з 20-метрової висоти впали троє жінок, одна з яких загинула.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася 3 серпня о 22:00. "У річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали 3 жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району", – зазначають рятувальники.

Жертвою та постраждалими унаслідок обвалення мосту виявилися мешканки Київської області, котрі відпочивали на Закарпатті.

"На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла в автомобілі швидкої. Ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування", – кажуть у Службі порятунку.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу частини підвісного моста на Рахівщині.

Нагадаємо, 24 липня унаслідок обвалення мосту на Закарпатті у прірву впали дві автівки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!