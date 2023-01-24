Три знаки зодіаку не знатимуть бід до кінця січня

Кінець ретроградів, Сонце та молодий Місяць у Водолії та Венера в Рибах обіцяють гарний настрій в останні дні січня. Зокрема тиждень з 23 по 29 січня 2023 року обіцяє бути яскравим і сповненим сюрпризів.

Астрологи назвали три знаки зодіаку, життя яких незабаром зміниться. Щасливчики зможуть пережити приємні моменти.

Овен

У професійному житті вам доведеться багато працювати, щоб досягти своїх цілей. Це може здатися важким, але для сміливого знака, який любить йти на межі своїх можливостей, у вас не буде жодної проблеми. подолайте перешкоди, які стоять на шляху до успіху. Якщо ви займаєтеся справами, будьте готові до невеликої бурі.

Партнер прийде на допомогу, щоб врятувати вас. Зрештою ситуація дуже швидко повернеться в норму, і якщо ви вкладете в це трохи свого, результати побачите незабаром. Сонце під знаком Водолія дасть вам виняткову харизму та мотивацію, необхідну для конкретизації ваших переконань та ідей. Якщо ви шукаєте роботу, то все буде добрий час.

Близнюки

З Юпітером у Овні та початком сезону Водолія; ви готові вітати нове і більше зосереджуватися на своїх відчуттях. Оскільки ретроградна енергія Меркурія згасла, тепер ви можете вільно спілкуватися та висловлювати свої почуття. Якщо ви раніше не наважувалися говорити про певні речі, зараз ідеальний час для цього, не бійтеся та майте сміливість говорити з відкритим серцем.

Якщо ви самотні, астрологи радять вам гуляти, тільки так вам вдасться помножити зустрічі і знайти ідеального партнера. Якщо ви перебуваєте у стосунках, ваша друга половина буде поруч, щоб підтримати вас і допомогти досягти соціальної мобільності. З фінансового боку подумайте в першу чергу про заощадження.

Водолій

Кінець впливу Меркурія незабаром ознаменує важливий перелом у вашому житті, все, що стосується ваших романтичних і соціальних відносин, піде як по маслу. Більше ніяких компромісів і роздумів, тепер ви вільні вибирати, що хочете робити зі своїм життям. Як тільки планета любові і грошей пройде через знак Риб, енергія Венери подбає про те, щоб ваша пара була захищена від мук.

Якщо ви самотні, дуже ймовірно, що обранець вашого серця цілими днями тиняється навколо вас і ви не можете його впізнати. Широко розкрийте очі, Водолії. Якщо ви хочете збільшити заробіток, зараз гарний час для інвестування.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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