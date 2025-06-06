Троїцька батьківська субота 2025: коли згадують померлих і що варто знати про відвідини кладовища

Батьківські суботи – це особливі дні у церковному календарі, присвячені молитвам за померлих. Віряни згадують своїх покійних родичів і просять у Бога милості для їхніх душ.

Таких поминальних субот у році – сім, і одна з найважливіших серед них – Троїцька батьківська субота, яка завжди передує святу Трійці. У 2025 році свято Трійці східні християни відзначають у неділю, 8 червня. Відповідно, Троїцька поминальна субота припадає на 7 червня.

Що прийнято робити на Троїцьку суботу

У п’ятницю, напередодні, заведено відвідувати кладовища – люди прибирають могили, приносять квіти, запалюють лампадки й читають молитви за упокій душ. У сам день поминання, в суботу, в церквах звершується заупокійна літургія, після якої проходить спільна панахида. Віряни зазвичай подають записки з іменами померлих, аби священник згадав їх у молитві.

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Після богослужіння родини вирушають на кладовища для особистих молитов і поминань. Також за традицією прийнято давати милостиню нужденним, щоб і вони згадали в молитві душі покійних.

Троїцька батьківська субота – день, коли віряни готуються до величного свята Трійці. Цей час традиційно присвячений молитвам, покаянню та внутрішнім роздумам. У цей день радять утриматися від вживання м’ясної їжі та уникати будь-яких форм розваг.

Чого не варто робити у Троїцьку поминальну суботу

Перед святом Трійці Церква закликає дотримуватись духовної зосередженості та обмежити деякі дії. Серед заборон на цей день:

ворожнеча, лайка, конфлікти та образи;

участь у гучних забавах, співи, танці;

споживання м’ясних, молочних і надто ситних страв;

вживання спиртного;

згадування померлих із негативом чи образою.

Окрім цього, священнослужителі радять не займатися хатньою роботою: не шити, не в’язати, не прати, не ремонтувати й не працювати на городі. У цей день важливо зосередитися на молитві, спокої та духовному очищенні.

Народні прикмети на цей день

Здавна українці спостерігали за природою, аби передбачити, яким буде врожай. Окрім погодних ознак, існувало чимало повір’їв, які передавались із покоління в покоління:

якщо чути кування зозулі – на гарну погоду;

йде дощ – чекай багатого врожаю;

нічне небо без зірок – на дощ наступного дня;

навколо місяця видно кола – попереду негода.

Також у народі вірили, що саме цього дня русалки виходять з води і гойдають гілки беріз поблизу водойм. Щоб захиститися від їхнього впливу, люди розпалювали вогнища на берегах річок і озер.

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