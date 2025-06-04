Трудовий стаж у зоні бойових дій: як його зараховують

Багато громадян України сьогодні захищають державу у складі Збройних сил. Через це постає важливе питання: чи враховується перебування у зоні бойових дій як трудовий стаж?

Слід підкреслити, що зараховується та ще й у співвідношенні 1 до 3. Більше того, військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, нерідко мають можливість вийти на пенсію раніше. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Відповідно до діючого законодавства, навіть у випадку, коли роботодавець не здійснює сплату страхових внесків за мобілізованого працівника, цей період:

не виключається з пенсійного стажу;

не обриває безперервність професійного стажу;

не має негативного впливу на загальний трудовий досвід.

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Чи можуть розірвати трудовий договір із мобілізованим працівником?

Варто також зазначити, що мобілізація не є причиною для припинення трудового договору з працівником. Під час проходження служби людина тимчасово звільняється від виконання своїх посадових обов’язків, а цей факт роботодавець зобов’язаний відобразити у трудовій книжці. Завдяки цьому мобілізований зберігає своє робоче місце.

Крім того, трудовий стаж, набутий в зоні бойових дій, зараховується у співвідношенні 1 місяць як 3 місяці загального стажу для пенсійного обчислення.

Варто зауважити, що якщо мобілізованого українця незаконно звільнили або не виплатили йому зарплату, він має право звернутися до Державної служби зайнятості для офіційного фіксування порушень з боку роботодавця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як страховий стаж впливає на розмір пенсії.

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