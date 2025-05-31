Хочете додати рік до стажу — готуйте гаманець: скільки це коштує у 2025 році

Громадяни України можуть придбати додатковий страховий стаж, що дає змогу збільшити розмір майбутньої пенсії. Водночас варто пам’ятати, що кількість стажу також визначає, коли саме людина зможе вийти на пенсію.

Спершу слід визначити, скільки коштує один місяць страхового стажу. Про це пише UAportal із посиланням на Пенсійний фонд України.

"Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску", – зазначається у повідомленні ПФУ.

Щоб розрахувати мінімальний страховий внесок, слід скористатися формулою: мінімальна зарплата множиться на 22%. Наразі це становить: 8 000 × 22%.

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Таким чином, один місяць страхового стажу обійдеться у 1 760 гривень, а повний рік – у 21 120 гривень.

Кому варто докупити страховий стаж

Певним категоріям громадян радять придбати додатковий страховий стаж перед виходом на пенсію. Це стосується, зокрема:

тих, хто не встиг накопичити необхідну кількість років стажу;

українців, які мешкають за кордоном, але бажають отримувати пенсію з України;

осіб із низьким офіційним доходом, які хочуть забезпечити собі вищі пенсійні виплати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як страховий стаж впливає на розмір пенсії.

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