Ціллю були військові аеродроми: вночі прогриміли вибухи біля військових аеродромів у чотирьох містах росії (відео)

У ніч на 5 квітня у кількох російських регіонах лунали вибухи. За свідченнями очевидців, безпілотники атакували аеродроми у Морозовську, Енгельсі, Курську та Єйську.

російське міноборони відзвітувало, що "черговими засобами ППО перехоплено та знищено" 53 БПЛА над територіями Ростовської (44 БпЛА), Саратовської (1 БпЛА), Курської (1 БпЛА) та Бєлгородської (1 БпЛА) областей, а також над територією Краснодарського (6 БпЛА) краю.

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Мешканці Ростовської області повідомили у пабліках, що дрони атакували аеродром Морозовськ за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На цьому аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Зокрема, на аеродромі у Морозовську дислоковано бомбардувальники Су-24, Су-24М, а також Су-34. За даними військових аналітиків, станом на 4 квітня на аеродромі у Морозовську дислокувалися 26 літаків Су-34 та три борти Су-30/35.

Місцева влада запевняє, зокрема губернатор Ростовської області Голубєв, що у Морозівському районі силами ППО знищено понад 40 повітряних цілей.

"У Морозівському районі внаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію, без світла залишалися десятки житлових будинків. Інформації про постраждалих наразі не було", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 5 квітня із соцмереж відомо, що масовану атаку безпілотників відбивали й поблизу аеродромів в Енгельсі, Курську та Єйську.

Нагадаємо, у середу, 3 квітня, на енергопідстанції в підмосковному Подольську стався вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа. Унаслідок інциденту Подольськ залишився без електрики.

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