Від кордону з Україною 1200 км: невідомі дрони вночі атакували підприємства в Татарстані (відео)

Зранку 2 квітня у російському Татарстані, що за 1200 км від кордону з Україною, сталися прильоти безпілотників по підприємствах, що розташовані в Єлабузі та Нижньокамську.

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Очевидці показали момент прильоту БПЛА по одному з підприємств. На відео можна побачити, як БПЛА безперешкодно підлітає й атакує завод по виробництву "шахедів" у місті Єлабуга.

Також очевидці повідомили про кілька влучань по території економічної зони "Алабуга", де також налагоджені лінії з виробництва дронів-камікадзе Shahed.