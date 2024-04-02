От границы с Украиной 1200 км: неизвестные дроны ночью атаковали предприятия в Татарстане (видео)

Утром 2 апреля в российском Татарстане, в 1200 км от границы с Украиной, произошли прилеты беспилотников по предприятиям, расположенным в Елабуге и Нижнекамске.

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Очевидцы показали момент прилета БПЛА по одному из предприятий. На видео можно увидеть, как БПЛА беспрепятственно подлетает и атакует завод по производству "шахедов" в Елабуге.

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Также очевидцы сообщили о нескольких попаданиях по территории экономической зоны "Алабуга", где также отлажены линии по производству дронов-камикадзе Shahed.

Официально власти Татарстана отреагировали на события в Елабуге и Нижнекамске. Пресс-служба раиса (президента) республики Рустема Минниханова сообщила: "Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, пострадали в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь".

Напомним, 25 марта в ростовской области России неизвестные беспилотники атаковали новочеркасскую ГРЭС.

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