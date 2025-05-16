Ціни змінилися: скільки коштує повний бак бензину в Україні зараз

На українських автозаправках зросла вартість бензину марки А-95. Станом на 15 травня середня ціна за літр становить 54,62 грн, що на 1 копійку більше порівняно з попереднім днем.

Водночас, із початку травня пальне подешевшало на 19 копійок – ще 1 травня середня вартість становила 54,81 грн/л. Таким чином, заправити бак об'ємом 50 літрів зараз коштує приблизно 2 731 грн, що на 10 грн менше, ніж на початку місяця, коли ціна досягала 2 741 грн. За інформацією Консалтингової групи "А-95", вартість бензину на автозаправках великих мереж коливається в межах від 48,95 до 57,99 грн за літр. Найвищі ціни зафіксовано на таких АЗС:

WOG, ОККО та "Рур груп" – по 57,99 грн/л;

Shell трохи дешевше – 57,95 грн/л.

Найменшу вартість бензину зафіксовано на АЗС "Авантаж 7", де літр пального коштує 48,95 грн. До числа мереж із низькими цінами також увійшли:

RLS – 50,40 грн/л;

"Фактор" – 50,50 грн/л;

БРСМ-Нафта – 50,99 грн/л;

"Маркет" – 50,99 грн/л.

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Темпи зростання цін на пальне помітно прискорилися

У Національному банку України зафіксували суттєве прискорення темпів подорожчання пального – якщо у грудні 2024 року зростання складало 4,8% у річному вимірі, то вже в березні 2025 року цей показник зріс до 9,9%. Основними факторами стали:

збільшення акцизного збору;

стрімкі коливання вартості пального на світових ринках;

ослаблення гривні щодо євро у березні – наприклад, 3 березня курс євро становив 43,11 грн, а вже 20 березня – 45,32 грн.

Попри це, в НБУ зазначають, що зростання цін на пальне виявилося нижчим, ніж прогнозувалося раніше. На ситуацію позитивно вплинули:

наявність достатніх резервів пального;

покращення логістичних процесів доставки імпорту.

Крім того, як повідомили в НБУ, прогнозоване подорожчання пального на 2025 рік було знижене. Причиною стала тенденція до здешевлення нафти, що виникла на фоні глобального охолодження економічної активності, спричиненого торгівельними конфліктами.

Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на бензин на українських АЗС.

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