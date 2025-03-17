Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні змінилися: де нерухомість подорожчала найбільше

Власники 1-кімнатних квартир у багатьох великих містах України переглянули ціни на своє житло, причому майже в усіх випадках відбулося їхнє підвищення. За останні півроку найбільший стрибок вартості спостерігався в Житомирі, де ціни зросли на 12%, до середнього рівня в 45 000 доларів.

Загалом вартість квартир зросла від 2 до 12%. Окрім Житомира, значне підвищення цін було зафіксовано в таких містах:

Рівне, Ужгород – зростання на 9%

Черкаси – зростання на 8%

Одеса – зростання на 7%

У Львові ціни на 1-кімнатні квартири піднялися на 5%, а в Дніпрі – на 4%. У Харкові та Чернігові зафіксовано підвищення цін на 3%, а в Івано-Франківську – на 2%.

Читайте також: Нерухомість поза реєстром: чому в 2025 році це може призвести до втрати квартири

Зниження вартості житла спостерігалося лише в двох містах:

Тернопіль – здешевлення на 4%

Запоріжжя – здешевлення на 3%.

Вартість 1-кімнатних квартир на вторинному ринку в Україні варіюється від 18 000 до 65 000 доларів, залежно від регіону. Найдешевші квартири можна знайти в Запоріжжі, де середня ціна становить 18 000 доларів. Інші міста з низькими цінами включають:

Харків та Миколаїв – 21 000 доларів

Суми – 22 000 доларів

Найвищі ціни на квартири зафіксовані в Львові, де середня вартість становить 65 000 доларів. Також висока ціна спостерігається в:

Києві – 63 000 доларів

Ужгороді – 60 000 доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає ринок нерухомості в Україні після війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!