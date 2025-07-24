Ціни на бензин в Україні злетять: чому паливо дорожчає і до чого готуватись

Українські автозаправні станції поки що не змінили ціни на бензин А-95. Станом на 23 липня середня вартість залишилася на рівні 59,03 грн за літр, як і напередодні.

Водночас експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на паливо можуть суттєво зрости. Загалом, за даними Консалтингової групи "А-95", великі мережі продають бензин у діапазоні від 54,19 до 61,99 грн за літр.

Найвищі ціни зафіксовані у мережах:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л;

"Паралель" – 60,16 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин А-95 зафіксовані на заправках БРСМ-Нафта – 54,26 грн за літр, а також у мережі "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

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Як повідомляє delo.ua, експерти прогнозують, що цього тижня (до 27 липня) вартість бензину в Україні може зрости приблизно на 50 копійок за літр. Головною причиною подорожчання вважають зменшення рівня води в Дунаї. За словами Дмитра Льоушкіна, засновника групи компаній "Прайм", це призводить до того, що баржі заходять у порт завантаженими лише на 70-80%.

У результаті виникає дефіцит пального на ринку. Льоушкін зазначає: "Можливо, ситуація покращиться, якщо підуть дощі, але наразі більшість імпортерів переорієнтувалися на Європейський Союз і шукають там вільні обсяги палива".

Раніше ми розповідали про липневі ціни на бензин і дизель.

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