Ціни на картоплю восени: фермер розповів, чого чекати українцям

У травні на території всієї України випала достатня кількість опадів, що позитивно позначилося на формуванні майбутнього врожаю картоплі. Завдяки цьому очікується стабільне виробництво, яке допоможе уникнути різкого зростання цін.

Водночас негативний вплив на врожай мали весняні заморозки, а також несприятливі погодні умови, що спостерігалися у липні та серпні. Про це розповів виконувач обов’язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник у коментарі "РБК-Україна".

"Фермери, зокрема ті, хто займається вирощуванням насіннєвої картоплі, прогнозують зменшення врожайності на 25–30% у порівнянні з минулим роком. Причиною цього можуть бути літні посухи та спека або ж, навпаки, надмірна вологість і холодні ночі. Наприклад, у Київській області та на півдні країни рослини зазнали негативного впливу від браку опадів і підвищених температур повітря та ґрунту (до 28–30 градусів на глибині 10 см), що позначилося на якості й кількості врожаю", – повідомив Ігор Гриник.

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За словами Гриника, вже у липні спостерігається помітне сезонне здешевлення картоплі. Так, гуртові ціни на ранній урожай знизилися до рівня 15–22 грн за кілограм, тоді як у роздріб продукція продається по 22–38 грн/кг — залежно від регіону та торгової точки. Середня вартість становить близько 33,55 грн/кг, і ця цифра продовжує зменшуватися.

"З урахуванням обставин 2025 року, осінній прогноз виглядає більш обережним. Ймовірно, у вересні-жовтні гуртові ціни на картоплю становитимуть у межах 12–18 гривень за кілограм. У роздрібному продажі вартість очікується на рівні 20–26 грн/кг, а максимальні показники до 30 грн/кг можливі лише за наявності негативних чинників – таких як погодні негаразди, інфляційні процеси чи логістичні труднощі", – підсумував експерт.

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