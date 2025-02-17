Ціни на нерухомість в Україні злітають: що спричинило ріст і чого чекати далі

Вартість житла в Україні найближчим часом навряд чи суттєво знизиться. Основними причинами цього є інфляція, зростання витрат на будівництво та відкладений попит. Очікувати значного здешевлення не варто, а єдина можлива корекція ринку може відбутися лише після завершення війни та стабілізації економічної ситуації.

Таку думку висловила рієлторка Оксана Савула. За її словами, після початку повномасштабної війни багато експертів прогнозували серйозне падіння цін на житло. Проте низка важливих факторів не дозволила ринку обвалитися.

Що впливає на ріст цін?

Фінансова нестабільність та знецінення гривні: Через економічну невизначеність та коливання валютного курсу люди шукають безпечні способи збереження капіталу. Купівля нерухомості традиційно вважається надійною інвестицією, тому багато українців вкладають кошти у житло.

Через економічну невизначеність та коливання валютного курсу люди шукають безпечні способи збереження капіталу. Купівля нерухомості традиційно вважається надійною інвестицією, тому багато українців вкладають кошти у житло. Зростаючий попит: Мільйони переселенців втратили свої домівки через війну та змушені шукати нове житло. Це створює підвищений попит на нерухомість у відносно безпечних регіонах країни, що також сприяє збереженню високих цін.

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Чому нерухомість не дешевшає?

Збільшення витрат на будівництво: Однією з ключових причин високих цін на квартири є зростання вартості будівництва. Основні фактори, що на це впливають, – дефіцит будматеріалів та підвищення вартості імпортної продукції. Для забудовників знижувати ціни економічно невигідно.

Однією з ключових причин високих цін на квартири є зростання вартості будівництва. Основні фактори, що на це впливають, – дефіцит будматеріалів та підвищення вартості імпортної продукції. Для забудовників знижувати ціни економічно невигідно. Відкладений попит: У перші місяці війни багато українців відклали покупку житла, сподіваючись на швидку стабілізацію ситуації. Проте зараз, розуміючи, що бойові дії можуть тривати довго, люди повертаються на ринок, що стимулює зростання попиту.

Чи є ще можливість придбати житло дешевше?

Попри загальну тенденцію до зростання цін, все ще можна знайти варіанти вигідної покупки:

Вторинний ринок у менш популярних районах – власники, які терміново потребують грошей, можуть продавати нерухомість із дисконтом.

– власники, які терміново потребують грошей, можуть продавати нерухомість із дисконтом. Житло в недобудованих об'єктах – на ранніх стадіях будівництва забудовники нерідко пропонують знижені ціни.

– на ранніх стадіях будівництва забудовники нерідко пропонують знижені ціни. Квартири у регіонах із низьким попитом – у деяких містах ринок залишається стабільним, а вартість житла може навіть зменшуватися.

Як може змінитися ринок нерухомості?

Можливості придбати житло за нижчими цінами поступово скорочуються, оскільки загальна тенденція вказує на подорожчання. Очікувати різкого зниження вартості квартир не варто. Експерти прогнозують три основні сценарії розвитку ринку:

Оптимістичний сценарій (стабільне зростання) : Після завершення війни економіка поступово відновлюється, зростає купівельна спроможність громадян, а інвестори повертаються на ринок. У такій ситуації ціни на житло продовжуватимуть підніматися, особливо у великих містах.

: Після завершення війни економіка поступово відновлюється, зростає купівельна спроможність громадян, а інвестори повертаються на ринок. У такій ситуації ціни на житло продовжуватимуть підніматися, особливо у великих містах. Реалістичний сценарій (помірні коливання, але загальний ріст цін) : Ринок може переживати періоди корекції, коли вартість нерухомості тимчасово стабілізується або навіть трохи знижується. Однак у довгостроковій перспективі ціни все одно зростатимуть.

: Ринок може переживати періоди корекції, коли вартість нерухомості тимчасово стабілізується або навіть трохи знижується. Однак у довгостроковій перспективі ціни все одно зростатимуть. Песимістичний сценарій (економічні труднощі та стагнація): Якщо країна зіткнеться з серйозною фінансовою кризою або суттєвим падінням доходів населення, ринок нерухомості може загальмувати. Проте значного обвалу цін не передбачається, адже висока собівартість будівництва не дозволить квартирам стати дешевшими.

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Фахівці радять не чекати здешевлення нерухомості, адже ціни, швидше за все, тільки зростатимуть. Якщо у вас є можливість придбати житло зараз, варто скористатися цим шансом, оскільки дешевше вже не буде.

Розгляньте інвестиції в новобудови – на ранніх етапах будівництва забудовники ще можуть пропонувати вигідні умови, що дозволяє придбати квартиру за нижчою ціною.

– на ранніх етапах будівництва забудовники ще можуть пропонувати вигідні умови, що дозволяє придбати квартиру за нижчою ціною. Зверніть увагу на вторинний ринок – якщо знайдете продавця, якому терміново потрібні кошти, можна придбати нерухомість за вигіднішою ціною.

Раніше ми розповідали, в якій області України нерухомість подешевшала на 75%.

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