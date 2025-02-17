Цены на недвижимость в Украине взлетают: что вызвало рост и чего ждать дальше

Стоимость жилья в Украине в ближайшее время вряд ли снизится. Основными причинами этого являются инфляция, рост затрат на строительство и отложенный спрос. Ожидать значительного удешевления не стоит, а единственная возможная коррекция рынка может произойти только после завершения войны и стабилизации экономической ситуации.

Такое мнение высказала риелтор Оксана Савула. По ее словам, после начала полномасштабной войны многие эксперты прогнозировали серьезное падение цен на жилье. Однако ряд важных факторов не позволили рынку обвалиться.

Что влияет на рост цен?

Финансовая нестабильность и обесценивание гривны: Из-за экономической неопределенности и колебания валютного курса люди ищут безопасные способы сохранения капитала. Покупка недвижимости традиционно считается надежной инвестицией, поэтому многие украинские вкладывают средства в жилье.

Из-за экономической неопределенности и колебания валютного курса люди ищут безопасные способы сохранения капитала. Покупка недвижимости традиционно считается надежной инвестицией, поэтому многие украинские вкладывают средства в жилье. Растущий спрос: Миллионы переселенцев потеряли свои дома из-за войны и вынуждены искать новое жилье. Это создает повышенный спрос на недвижимость в относительно безопасных регионах страны, что способствует сохранению высоких цен.

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Почему недвижимость не дешевеет?

Увеличение затрат на строительство: Одной из ключевых причин высоких цен на квартиры является рост стоимости строительства. Основные факторы, влияющие на это – дефицит стройматериалов и повышение стоимости импортной продукции. Для застройщиков снижать цены экономически невыгодно.

Одной из ключевых причин высоких цен на квартиры является рост стоимости строительства. Основные факторы, влияющие на это – дефицит стройматериалов и повышение стоимости импортной продукции. Для застройщиков снижать цены экономически невыгодно. Отложенный спрос: В первые месяцы войны многие украинцы отложили покупку жилья в надежде на скорую стабилизацию ситуации. Однако сейчас, понимая, что боевые действия могут продолжаться долго, люди возвращаются на рынок, стимулирующий рост спроса.

Есть ли еще возможность купить жилье подешевле?

Несмотря на общую тенденцию роста цен, все еще можно найти варианты выгодной покупки:

Вторичный рынок в менее популярных районах – владельцы, которые срочно нуждаются в деньгах, могут продавать недвижимость с дисконтом.

Жилье в недостроенных объектах – на ранних стадиях строительства застройщики часто предлагают пониженные цены.

– на ранних стадиях строительства застройщики часто предлагают пониженные цены. Квартиры в регионах с низким спросом – в некоторых городах рынок остается стабильным, а стоимость жилья может даже уменьшаться.

Как изменится рынок недвижимости?

Возможности приобрести жилье по более низким ценам постепенно сокращаются, поскольку общая тенденция указывает на удорожание. Ожидать резкого понижения стоимости квартир не стоит. Эксперты прогнозируют три основных сценария развития рынка:

Оптимистический сценарий (стабильный рост) : После войны экономика постепенно восстанавливается, растет покупательная способность граждан, а инвесторы возвращаются на рынок. В такой ситуации цены на жилье будут продолжать подниматься, особенно в больших городах.

: После войны экономика постепенно восстанавливается, растет покупательная способность граждан, а инвесторы возвращаются на рынок. В такой ситуации цены на жилье будут продолжать подниматься, особенно в больших городах. Реалистичный сценарий (умеренные колебания, но общий рост цен) : Рынок может переживать периоды коррекции, когда стоимость недвижимости временно стабилизируется или даже немного снижается. Однако в долгосрочной перспективе цены все равно будут расти.

: Рынок может переживать периоды коррекции, когда стоимость недвижимости временно стабилизируется или даже немного снижается. Однако в долгосрочной перспективе цены все равно будут расти. Пессимистический сценарий (экономические трудности и стагнация) : Если страна столкнется с серьезным финансовым кризисом или существенным падением доходов населения, рынок недвижимости может затормозить. Однако значительного обвала цен не предполагается, ведь высокая себестоимость строительства не позволит квартирам стать дешевле.

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Специалисты советуют не ждать удешевления недвижимости, ведь цены, скорее всего, будут только расти. Если у вас есть возможность приобрести жилье сейчас, стоит пользоваться этим шансом, так как дешевле уже не будет.

Рассмотрите инвестиции в новостройки – на ранних этапах строительства застройщики еще могут предлагать выгодные условия, позволяющие приобрести квартиру по более низкой цене.

– на ранних этапах строительства застройщики еще могут предлагать выгодные условия, позволяющие приобрести квартиру по более низкой цене. Обратите внимание на вторичный рынок – если найдете продавца, которому срочно требуются средства, можно приобрести недвижимость по более выгодной цене.

Раньше мы рассказывали, в какой области Украины недвижимость подешевела на 75%.

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