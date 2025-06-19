Ціни на популярний в Україні овоч злетіли майже на 30%: скільки тепер коштує

В Україні почалося подорожчання молодої капусти. Це очікувано, адже запаси ранніх сортів практично вичерпано, тоді як пізні ще не з’явилися на ринку. В результаті ціна на овоч вже підскочила майже на третину – досягнувши рівня близько 20 грн за кілограм.

За даними аналітиків EastFruit, ситуація на ринку обумовлена сезонністю: період збирання ранньої капусти завершується, тоді як масове збирання пізніх сортів ще не розпочалося. Крім того, на зростання цін вплинув стабільно високий попит на капусту з боку споживачів.

У результаті фермери реалізують білокачанну капусту за ціною від 10 до 20 гривень за кілограм. Це приблизно на 29% вище, ніж наприкінці попереднього тижня, і майже втричі дорожче порівняно з середи́ною червня минулого року.

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"Однак гравці ринку не виключають, що вже найближчим часом на ринок може повернутися знижувальний ціновий тренд, щойно виробники масово розпочнуть збирання врожаю капусти середніх сортів", – попереджають експерти.

Скільки коштує капуста в супермаркетах України

Як повідомляє "Мінфін", середня ціна капусти в супермаркетах України становить 31,32 грн за кілограм, що більш ніж удвічі менше порівняно з травневою середньою вартістю – 65,17 грн/кг. Тим часом аналітики OBOZ.UA у власному дослідженні з’ясували, що вартість білокачанної капусти в основних торгових мережах коливається в межах від 29 до 36,3 грн/кг, зокрема:

Novus – 29,89 грн/кг;

Auchan – 35,10 грн/кг;

АТБ – 29,89 грн/кг;

Metro – 36,30 грн/кг;

"Фора" – 33,90 грн/кг;

"Еко-маркет" – 28,90 грн/кг;

Megamarket – 24,00 грн/кг;

"Сільпо" – 32,70 грн/кг.

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