Ціни на продукти різко зростуть вже восени: що кажуть експерти
Зростання цін на продукти харчування очікується восени і відбуватиметься поступово. Це пов’язано з використанням генераторів у переробній промисловості.
Про це повідомляє LIGA.
Спілка молочних підприємств України попередньо оцінила зростання витрат на генератори у 5-7%. Переробні підприємства інших агропродуктів прогнозують збільшення собівартості до 10%.
"Швидше за все, подорожчання через генератори відбудеться у вересні, коли сезонне зниження загального "харчового чека" дозволить пересічним споживачам майже не помітити компенсації цих витрат", – вважають фахівці.
У липні тривалі відключення електроенергії призвели до розривів температурних ланцюжків у процесі доставки продуктів від виробника до споживача, що спричинило псування продукції.
Через проблеми з електропостачанням у липні повернення молочної продукції з торговельних мереж на молокозаводи зросло на 20-30%.
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