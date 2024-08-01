Ціни на продукти різко зростуть вже восени: що кажуть експерти

Зростання цін на продукти харчування очікується восени і відбуватиметься поступово. Це пов’язано з використанням генераторів у переробній промисловості.

Про це повідомляє LIGA.

Спілка молочних підприємств України попередньо оцінила зростання витрат на генератори у 5-7%. Переробні підприємства інших агропродуктів прогнозують збільшення собівартості до 10%.

"Швидше за все, подорожчання через генератори відбудеться у вересні, коли сезонне зниження загального "харчового чека" дозволить пересічним споживачам майже не помітити компенсації цих витрат", – вважають фахівці.

У липні тривалі відключення електроенергії призвели до розривів температурних ланцюжків у процесі доставки продуктів від виробника до споживача, що спричинило псування продукції.

Через проблеми з електропостачанням у липні повернення молочної продукції з торговельних мереж на молокозаводи зросло на 20-30%.

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