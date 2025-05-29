Ціни впали на 20% за тиждень: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Наприкінці травня в Україні спостерігається активне зниження цін на ранню білокачанну капусту. Фермери наразі реалізують продукцію за ціною від 24 до 32 грн/кг, що приблизно на 20% менше порівняно з попереднім тижнем. У супермаркетах капуста продається по 36–49 грн за кілограм, проте роздрібна ціна, ймовірно, також зменшиться, враховуючи здешевлення на оптовому ринку.

За словами аналітиків EastFruit, причиною падіння цін стало зростання пропозиції молодої капусти на ринку, тоді як попит залишився слабким. У таких умовах аграріям доводиться зменшувати ціну, щоб реалізувати урожай. Про це пише OBOZ.UA.

"Більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти. Також ситуацію погіршують досить невисокі темпи збуту цієї продукції. Гуртові компанії та роздрібні мережі вважають за краще вести закупівлі невеликими партіями, враховуючи відносно короткий термін реалізації цього овочу", – розповіли експерти.

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Попри суттєве зниження цін, вартість ранньої капусти все ще приблизно у 3,6 раза перевищує показники аналогічного періоду торік. Окрім загального зростання цін в Україні, на подорожчання також вплинули погодні умови: через прохолодну весну 2025 року збирати першу капусту почали пізніше, ніж у 2024-му.

Ціни на молоду капусту в супермаркетах

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, середня роздрібна ціна на ранню капусту нині становить 42,99 грн за кілограм. Станом на 28 травня, у провідних супермаркетах країни вартість продукції коливається в межах від 36,3 до 48,99 грн/кг.

"АТБ" – 39,89 грн/кг (по акції);

"Фора" – 44,9 грн/кг;

"Сільпо" – 44 грн (по акції);

"Новус" – 48,99 грн/кг;

"Варус" – 43,9 грн/кг (по акції))

"Метро" – 36,3 грн/кг.

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