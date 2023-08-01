Церковний календар на серпень: що святкуватимуть православні християни

У серпні православні християни святкуватимуть три Спаси – Медовий, Яблучний та Горіховий. У цей місяць на вірян також очікує день пам'яті пророка Іллі, Успіння праведної Анни та Успіння Пресвятої Богородиці.

UAportal підготував церковний календар на серпень 2023 року.

1 серпня – преподобної Макріни, сестри святого Василя Великого;

2 серпня – святого пророка Іллі;

3 серпня – преподобного Симеона та Іоанна, святого пророка Єзекіїла;

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4 серпня – рівноапостольна Марія Магдалина;

5 серпня – мучеників Трохима, Теофіла та з ними;

6 серпня – святих великомучеників Христини, Бориса та Гліба;

7 серпня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади та Євпраксії;

8 серпня – мученика Єрмолая та тих, хто з ним;

9 серпня – великомученика і цілителя Пантелеймона;

10 серпня – апостолів Прохора, Ніканора, Тимона та Пармена;

11 серпня – святого мученика Калініка;

12 серпня – святих апостолів Сили, Силуана та тих, що з ними;

13 серпня – передсвята походу з чесним і життєдайним Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного;

14 серпня – Перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавеїв та тих, що з ними (Маковія), початок Успенського посту, Медовий спас;

15 серпня – Перенесення мощів першомученика Стефана;

16 серпня – святих преподобних Ісаака, Далмата та Фавста;

17 серпня – сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії;

18 серпня – передсвята Преображення Господнього, святого мученика Євсігнія;

19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас;

20 серпня – святого преподобного мученика Дометія;

21 серпня – святого Еміліана, мучеників Елевтерія та Леоніда;

22 серпня – апостола Матвія;

23 серпня – святого мученика та архідиякона Лаврентія;

24 серпня – святого мученика Євпла;

25 серпня – святих мучеників Фотія та Анікіти;

26 серпня – переказ свята Преображення, преподобного Максима Сповідника;

27 серпня – передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського;

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії;

29 серпня – Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас, святого мученика Діоміда;

30 серпня – мученика Мирона;

31 серпня – мучеників Флора та Лавра.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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