Ціанід та пестициди: у Маріуполі масово отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ

Представники українського спротиву в тимчасово окупованому Маріуполі намагалися ліквідувати офіцерський склад російської армії, що зібрався святкувати День військово-морських сил рф.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі, партизани з групи "Ї" місцевого спротиву відправили до пекла двох росіян, ще 15 ушпиталені.

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"Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових, з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена", – зазначив Андрющенко.

За його словами, окупанти підозрюють, що офіцерів отруїли ціанідом та пестицидами.

"Наші з посмішкою кажуть "на щурів завжди дохіба отрути", – додав Андрющенко.

Нагадаємо, у червні росіяни вбили підлітків-партизанів у Бердянську, які ліквідували двох окупантів.

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