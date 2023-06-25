Росіяни вбили підлітків-партизанів у Бердянську, які ліквідували двох окупантів (відео)

Колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, заявив про вбивство двох українців-партизанів.

Про це повідомляє телеграм -канал Бердянськ сьогодні та колаборант Рогов.

"Подробиці стрілянини у Бердянську – ліквідовані двоє проукраїнських терористів.

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Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів.

Унаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено", – заявив Рогов.

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Він також додав, що один із загиблих – Тігран Оганнісян, якого раніше затримували за антиросійську діяльність.

Нагадаємо, війська ЗСУ на сході почали наступ зна декількох напрямках.

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