Росіяни вбили підлітків-партизанів у Бердянську, які ліквідували двох окупантів (відео)
Колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, заявив про вбивство двох українців-партизанів.
Про це повідомляє телеграм -канал Бердянськ сьогодні та колаборант Рогов.
"Подробиці стрілянини у Бердянську – ліквідовані двоє проукраїнських терористів.
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Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів.
Унаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено", – заявив Рогов.
Він також додав, що один із загиблих – Тігран Оганнісян, якого раніше затримували за антиросійську діяльність.
Нагадаємо, війська ЗСУ на сході почали наступ зна декількох напрямках.
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