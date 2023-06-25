Россияне убили подростков-партизан в Бердянске, которые ликвидировали двух оккупантов (видео)

Коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, заявил об убийстве двух украинцев-партизан.

Об этом сообщает телеграмм-канал Бердянск сегодня и коллаборант Рогов.

"Подробности стрельбы в Бердянске – ликвидированы двое проукраинских террористов.

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Приблизительно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов.

В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены", – заявил Рогов.

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Он также добавил, что один из погибших – Тигран Оганнисян, ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность.

Напомним, войска ВСУ на востоке начали наступление на нескольких направлениях.

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