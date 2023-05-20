Колір та плодоніжка: як правильно обирати полуницю
На ринку вже продають полуницю і вже так хочеться посмакувати цією ягодою. Але, щоб не натрапити на полуницю з високим вмістом “хімії" варто знати деякі секрети її вибору.
Як обрати полуницю
Звертайте увагу на суху ягоду, однорідного кольору без гнилі. Також оцініть ягоду за трьома наступними критеріями:
Колір
Неприродньо яскравий колір та блиск – ознака ягоди, вирощеної на штучних добривах. Обирайте насичено червону чи темну ягоду. Полуниця такого кольору містить багато вітаміну С, а також антоціан, який знімає запалення.
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Запах
Якщо полуниця майже не пахне – це тривожна ознака. Натуральна ягода має сильний запах, який відчувається навіть на відстані.
Плодоніжка
Біла смужка на плодоніжці – ознака обробки пестицидами. Натуральна ягода має рівномірну зелену плодоніжку.
Купляйте таку кількість полуниці, щоб встигнути її з‘їсти за два дні, а перед вживанням ретельно помийте.
Нагадаємо, ми вже писали, про правила висадки полуниці.
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