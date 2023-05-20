Цвет и плодоножка: как правильно выбирать клубнику
На рынке уже продают клубнику и уже так хочется насладиться этой ягодой. Но, чтобы не попасть на клубнику с высоким содержанием "химии" стоит знать некоторые секреты ее выбора.
Как выбрать клубнику
Обращайте внимание на сухую ягоду однородного цвета без гнили. Также оцените ягоду по трем следующим критериям:
Цвет
Неестественно яркий цвет и блеск – признак ягоды, выращенной на искусственных удобрениях. Выбирайте насыщенно красную или темную ягоду. Клубника такого цвета содержит много витамина С, а также антоциан, снимающий воспаление.
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Запах
Если клубника почти не пахнет – это тревожный признак. Натуральная ягода имеет сильный запах, ощущаемый даже на расстоянии.
Плодоножка
Белая полоска на плодоножке – признак обработки пестицидами. Натуральная ягода имеет равномерную зеленую плодоножку.
Купите такое количество клубники, чтобы успеть ее съесть за два дня, а перед употреблением тщательно помойте.
Напомним, мы уже писали о правилах высадки клубники.
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