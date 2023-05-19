Кольорові нігті повертаються: 10 ідей для стильного манікюру на літо (фото)

Манікюр 2023 - ідеї для манікюру на літо - дизайн нігтів

Вже зовсім скоро літо і час подумати про свіжий, оригінальний та барвистий манікюр. Така процедура підніме настрій та зробить ваші руки ще кращими.

UAportal разом з Sante Plus пропонує 10 цікавих та оригінальних ідей. Не обмежуйтеся класичним дизайном – оберіть той, який покращить вам настрій та ощасливить.

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1. Літній манікюр з квітами

Кольорові нігті нині будуть актуальними, як ніколи. Додайте квіткові мотиви, різнобарвні вигини та закріпіть все топовим покриттям.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

2. Цікавий манікюр зі стікерами

Такий дизайн буде досить оригінальним та свіжим. Скористайтеся наклейками для нігтів, зокрема про свободу, молодість, кохання тощо.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

3. Різноколірні контури нігтів

Кольорові контури можна зробити за допомогою тонкого пензлика. Результат буде схожим на мигдалеві нігті, забарвлені тільки по контурах.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

4. Візерунок для кожного нігтика

Нехай кожен ніготь розповідає історію. Це можна зробити, якщо надати кожному нігтю оригінальний та неповторний малюнок, колір та дизайн. Використайте зірки, абстрактні візерунки або зебри, геометричні фігури, емодзі або кольорові контрасти.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

5. Різнокольоровий градієнт на коротких круглих нігтях

Багато хто любить гру кольорів. Тому пропонуємо ніжний манікюр, який базується на градієнті одного кольору на кожному нігті. Навіть короткі нігті виглядатимуть легко та невимушено.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

Щоб дізнатися більше про цю техніку, дивіться відео:

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6. Кольори літа

Забудьте про симетричні нігті. Використайте візерунки та кольори, що нагадують про літо, море та сонце.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

7. Свіжий зелений дизайн

Хоча б раз у житті варто спробувати манікюр із зеленими відтінками. Недаремно цей колір ідеально поєднується зі свіжістю та теплом.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

8. Зелений "леопард"

Додайте трішки "тваринного" до свого манікюру. Спробуйте леопардовий, зебровий, тигровий дизайни.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

9. Фіолетові квіти

Використайте ніжний фіолетовий колір, об'єднавши його з квітами та сусальним золотом.

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

10. Рожева краса

Стильний манікюр 2023 - 10 ідей, як пофарбувати нігті на весну-літо 2023

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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