ТЦК не приймає документ з Резерв+: як діяти

З 18 червня в Україні електронний військовий квиток, отриманий через мобільний додаток "Резерв+", має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Однак, деякі представники ТЦК (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) можуть не одразу оновлювати свою інформацію та нехтувати цим нововведенням. Про це пише Новини.LIVE.

Що робити, якщо у ТЦК не приймають електронний військовий квиток?

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко запевнила, що у такому випадку ви маєте повне право:

Повідомити про інцидент до служби підтримки мобільного додатку "Резерв+" на електронну пошту.

Вимагати від працівників ТЦК виконання своїх обов'язків. Згідно з Постановою 559 Кабінету Міністрів України, електронний військовий квиток є офіційним документом, що підтверджує військово-обліковий статус громадянина.

Звернутися до вищого керівництва ТЦК.

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Пам'ятайте:

Електронний військовий квиток, отриманий через "Резерв+", є дійсним документом на всій території України.

Ви не зобов'язані носити з собою паперовий військовий квиток або приписне свідоцтво, якщо у вас є його електронна версія.

Нагадаємо, ми повідомляли, у яких випадках ТЦК можуть повторно направити повістку.

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