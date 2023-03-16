Турист натрапив на місце, де 2000 років тому приносили римські жертви в швейцарських Альпах (фото)

В Альпах у швейцарському кантоні Берн турист виявив місце з безліччю римських артефактів. Чоловік під час сходження на пік Аммертенхорн натрапив на римську бронзову монету та повідомив археологічну службу кантону Берн.

Науковці провели розкопки на місці знахідки та зрозуміли, що тут 2000 років тому приносили жертви римляни. Про це пише The History Blog.

Після щасливого відкриття мандрівника, археологи знайшли ще сотню римських монет, викарбуваних з 1 по 5 століття нашої ери. Найдавнішою є монета Тиберія 22-30 років нашої ери; найновіша монета східного імператора Аркадія (395-408 рр. н. е.).

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Команда також виявила 27 каменів з гірського кришталю, 59 римських цвяхів для взуття, фібулу з 1 століття до нашої ери та фрагмент бронзової вотивної пластини у формі листка.

"Ми лише на початку дослідження, але ми вважаємо, що це святе місце, куди люди ходили, щоб внести вотивні жертви – головним чином монети, а також інші предмети – просячи у божеств щось або дякуючи їм. Я думаю, свого роду паломництво", – сказала Регула Гублер, керівниця наукового проєкту дослідження.

Нагадаємо, раніше дослідники у Перу виявили чотири таємничі кургани, розташовані на пагорбі Серро-Колорадо поблизу міста Барранка.

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