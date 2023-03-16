Турист нашел место, где 2000 лет назад приносили римские жертвы в швейцарских Альпах (фото)

В Альпах в швейцарском кантоне Берн турист обнаружил место с множеством римских артефактов. Мужчина во время восхождения на пик Аммертенхорн наткнулся на римскую бронзовую монету и сообщил археологическую службу кантона Берн.

Ученые провели раскопки на месте находки и поняли, что здесь 2000 лет тому назад приносили жертвы римляне. Об этом пишет The History Blog.

После счастливого открытия путешественника, археологи обнаружили еще сотню римских монет, отчеканенных с 1 по 5 век нашей эры. Самая древняя монета Тиберия 22-30 лет нашей эры; новейшая монета восточного императора Аркадия (395-408 гг. н. э.).

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Команда также обнаружила 27 камней из горного хрусталя, 59 римских гвоздей для обуви, фибулу с 1 века до нашей эры и фрагмент бронзовой пластины в форме листа.

"Мы только в начале исследования, но мы считаем, что это святое место, куда люди ходили, чтобы внести вотивные жертвы – главным образом монеты, а также другие предметы – прося у божеств что-то или благодаря им. Я думаю, своего рода паломничество", – сказала Регула Гублер, руководитель научного проекта исследования.

Напомним, ранее исследователи в Перу обнаружили четыре таинственных кургана, расположенные на холме Серро-Колорадо вблизи города Барранка.

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