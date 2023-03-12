Череп мальчика был намеренно деформирован: археологи обнаружили в Перу уникальные гробницы

Исследователи в Перу обнаружили четыре таинственных кургана, расположенные на холме Серро-Колорадо вблизи города Барранка. Эти курганы оказались гробницами и остатками храмовой постройки.

Как сообщает издание Naukaw Polsce, исследования территории на холме Серро-Колорадо начались в 2022 году, а результаты были объявлены в феврале этого года.

Читайте также: Ученые вернули к жизни 48500-летний "зомби-вирус" из вечной мерзлоты

В ходе исследований на двух курганах обнаружены человеческие захоронения и монументальная архитектура из высушенного кирпича и каменных блоков. Были найдены разрушенные захоронения, размещавшиеся среди руин храмового комплекса.

Видео дня

В одном из разрушенных захоронений найдены останки мальчика. Его похоронили в ткани трехметровой длины, которая имела уникальные зооморфные изображения.

Биоархеолог Лукаш Майчжак из Кракова (Польша) сказал: "Одна из тканей, длиной 3 метра, была украшена зооморфными изображениями и уникальна – подобные ткани пока не были найдены во всех Андах".

По его словам, наличие декорированного текстиля в могиле усопшего свидетельствовало о его высоком положении в общине. Эти артефакты были найдены в могиле мальчика в возрасте около 6 лет. Его череп намеренно деформировали.

Он добавил, что ранее жители Анд устанавливали некрополи в брошенных местах поклонения. "Так было и здесь, потому что могилы были выкопаны в сооружениях, которые были на несколько тысяч лет старше", – сказал он.

Группа исследователей также представила результаты физико-химического анализа, проведенного с помощью метода радиоактивного углерода, позволяющего определить возраст органического вещества. Они показывают, что комплекс был построен примерно в 2500-2200 годах до нашей эры, а исследованные захоронения были размещены между 772 и 989 годами нашей эры.

Читайте также: Найденный древнеримский фаллоимитатор на самом деле может быть не секс-игрушкой: теория исследователей

Биоархеолог Маджчзак отметил, что жители Анд устраивали некрополи в брошенных местах поклонения. Так было и здесь, потому что могилы были врыты в постройки, которым было несколько тысяч лет.

Образцы с древнейшими датами были взяты из травы, смешанной с раствором, который использовался для связывания каменных блоков, которые сформировали здание в форме пирамиды. Оно расположено в нескольких десятках метров от самого высокого кургана.

Исследователи выяснили, что раскопанные в Перу могилы VIII-X веков происходят со времен, когда это место являлось частью империи Вари. Одно из важнейших мест этой культуры, Кастильо-де-Уармей, расположено всего в 70 км к северу от Барранки.

В свое время колониальный священнослужитель и исследователь американских культур Антонио де ла Каланча (1584–1654) ярко описал окрестности города Барранка. Он говорил, что здесь было полно колдунов и ведьм.

"Он даже зашел так далеко, чтобы сказать, что в Барранке был "университет колдовства". Каланча в своих работах также упоминал храм, где эти колдуны собирались, чтобы встретиться с "демоном", который затем ругал их за то, что они молились на испанском языком и имели дело с испанцами вообще", – рассказал Майчжак. Он говорит, что европейцы того времени называли доколумбовых богов демонами.

Исследователь сообщил, что два из четырех курганов на холме до сих пор не исследованы. Ученые надеются, что им удастся их распознать в ближайшие годы.

Ранее мы сообщали, как в Танзании ученые случайно наткнулись на немых лягушек, которых до сих пор никто не видел.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!