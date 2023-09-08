Тисячолітню мумію з довгим волоссям та у дивній позі знайшли у Перу (фото)

У Перу під час археологічних розкопок було виявлено мумію, вік якої становить близько тисячу років. Останки були виявлені у житловому районі Ліми під назвою Мірафлорес.

Як повідомляє агенція Reuters, у цій місцевості проводяться розкопки біля піраміди Уака Пукльяна. Рештки людини знайшли серед старовинних судин з кераміки, текстилю та інших речей.

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"Це доросла людина в сидячому положенні із зігнутими ногами", – розповіла про знахідку керівник групи археологів Мірелла Ганоза.

Також експертка зазначила, що на голові мумії залишилося довге волосся, а щелепа виявилася практично неушкодженою.

Археолог припустила, що ця людина могла жити на початку культури ічсма, яка зароджувалася на берегах сучасного Перу близько тисячі років тому. Згодом ця культура зникла з приходом на ці землі інків.

"Я знаходжу досить цікавим той факт, що прямо в серці Мірафлореса, в центрі міста, в оточенні сучасних будівель і споруд, досі збереглося важливе місце - церемоніальний центр Уака Пукльяна", – додала експертка.

Нагадаємо,у Римі знайшли театр правителя Нерона, який вважається найжорстокішим правителем римської епохи.

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