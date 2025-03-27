У частини пенсіонерів заберуть доплату за віком з 1 квітня: кого стосується

Деякі українські пенсіонери мають право на доплату за віком. Проте після проведення березневої індексації ці виплати можуть бути скасовані.

Річ у тому, що доплата за вік надається пенсіонерам, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Про це повідомляє UAportal із посиланням на видання "На пенсії".

Тож, якщо після індексації розмір пенсії досягне зазначеної суми, доплату за віком скасують. Крім того, надбавка може бути зменшена.

Наприклад, якщо пенсія зросте до 10 300 гривень, доплата за віком становитиме лише 40 гривень.

Зазначимо, що вже в березні пенсіонери почали отримувати проіндексовані виплати.

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Скільки наразі становить доплата за вік

Пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше та отримують пенсію за віком, мають право на додаткові виплати. Наразі розмір такої доплати становить:

для осіб від 70 до 74 років – 300 грн;

для пенсіонерів віком від 75 до 79 років – 456 грн;

для тих, кому виповнилося 80 і більше років – 570 грн.

Доплата за вік надається пенсіонеру автоматично.

Раніше ми розповідали, які пільги доступні пенсіонерам після 70 років.

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