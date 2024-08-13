В окупантів мінус 7 одиниць техніки: відео, як 'полювали' на ворога десантники 46 ОАЕМБр

Українські десантники продовжують успішно протистояти російському вторгненню. За добу бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили та пошкодили декілька одиниць ворожої бронетехніки.

Як повідомили у відділенні комунікацій бригади в Telegram, противник намагався прорватися до позицій українських захисників двома колонами. Десантники завдали вогневого ураження по окупантах, використовуючи протитанкові ракетні комплекси та FPV-дрони.

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В результаті бою знищено дві бойові машини піхоти, дві машини ремонту та евакуації (МТ-ЛБ) та один бронетранспортер. Пошкоджено один танк та ще одну МТ-ЛБ.

Завдяки професійним діям українських захисників, спроба прориву російських окупантів була успішно зірвана, а їхні втрати суттєво поповнені.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

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