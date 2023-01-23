'Україна мала термін до січня': астрологиня дала прогноз, коли Росія піде в новий наступ

Лютий та березень 2023 року будуть дуже важкими для українців – усі планети з 23 січня будуть у директних фазах. Таке саме явище спостерігалося до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це заявила українська тарологиня та астропсихологиня Ірина Звягіна. "Це означає прорив у ситуаціях, які гальмувалися зовнішніми обставинами та нестачею коштів в осінньо-зимові місяці. 19 січня став директним Меркурій. І це збігається з початком літнього циклу Сонця з Плутоном. Якщо накласти поточні транзити на карту Росії, очевидно, що найближчим часом час з того боку розпочнеться наступ", – зазначила вона.

За словами астрологині, практично всі планети карти Росії активізовані. Україна мала термін до середини січня, щоб підготуватися і розробити свій план протидії країні-агресору.

Звягіна додала, що українцям потрібно готуватися до важкого часу – як щодо ситуації з безпекою, так і з електроенергією.

"Тримати зібраними речі на випадок швидкого від'їзду, зробити запас ліків. І не відкладати лікувальні заходи, поки що є можливість. Скажімо, лікування зубів… Якщо з квітня Україна перехопить ініціативу, ми виграємо цю війну", – підсумувала астролог.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.