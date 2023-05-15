Прибрати неприємний запах з пилососа допоможе те, що є у кожному домі: як це працює

Під час тривалого користування пилососами іноді від них починає виходити неприємний запах. Якщо проблема зберігається навіть якщо ви почистили фільтри та пилезбірні мішки чи місткості, варто продезінфікувати вам прибиральний гаджет.

Для початку потрібно вичистити та за можливості промити контейнер для пилу, а потім висушити його. Також промийте з господарським милом чи оцтом фільтри й також гарно просушіть.

Насадки для пилососа й труби також потребують регулярного очищення. Їх теж можна промивати за допомогою мийних засобів й гарно просушувати перед використанням.

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Якщо ваш пилосос збирає бруд та пил у мішок, не забувайте його вчасно витрушувати та прати з мильним розчином.

У разі, якщо ви гарно прочистили всі складові вашого пристрою, а неприємний запах все одно присутній, спробуйте перед тим, як використовувати пилосос, додати у мішок для збору пилу, чи у контейнер кілька ложок соди. Також соду насипте на підлогу та увімкніть пилосос і зберіть її трубою без насадки. Цей порошок потрапить усередину й додатково продезінфікує його.

Щоб ваш пилосос під час роботи розповсюджував приємні аромати, можна взяти ватні диски, змочити їх ароматною ефірною олією та вкласти в отвори, де знаходяться повітряні фільтри. Також можна покласти ватні диски з ефірними оліями, чи побризкані вашими улюбленими парфумами у пилезбірник. Під час роботи пилососа повітря буде ароматизоване саме тими запахами, які ви оберете.

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