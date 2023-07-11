Вчені довели, що люди дійсно можуть почути тишу: як це працює

Вчені провели експеримент та перевірили, чи можуть люди чути тишу

З часів Аристотеля вчені та філософи посперечалися про те, чи можна почути тишу. Дослідники з Університету Джона Гопкінса провели серію експериментів, щоб знайти відповідь, використовуючи ілюзію "один-більше", який змушує мізки слухачів думати, що два окремі звуки коротші за один звук, хоча насправді загальний час однаковий.

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Під час експерименту замінили звуки тишею і виявили, що ілюзія все ще працює. Одне безперервне мовчання сприймається як довше, ніж два окремих мовчання, незважаючи на те, що вони мають однакову тривалість.

Дослідники стверджують, що ми насправді чуємо тишу, а не просто припускаємо її існування. Ефект тиші обробляється так само, як і звук. Це допомагає розширити наше розуміння роботи нашого слуху.

Дослідники планують подальші дослідження, щоб розібратися, як ми сприймаємо тишу, якщо вона повністю відокремлена від звуку. Це також відкриває питання про те, чи існує ідеальна тиша і як вона може бути корисною для лікування проблем зі слухом.

Це дослідження підтверджує, що тиша має важливе значення для сприйняття звуків і допомагає нам зрозуміти, що ми насправді чуємо відсутність звуку.

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