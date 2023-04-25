Вчені довели, що стрес пришвидшує біологічне старіння, але все можна виправити

Вчені досліджували, як стрес впливає на біологічне старіння та як відновитися після цього

Недавнє дослідження американських та європейських науковців довело, що фізіологічний стрес може раптово збільшити біологічний вік людини, прискоривши процес старіння. Однак, вони також відкрили, що цей ефект можна нівелювати, якщо виключити стресові чинники та відновити організм.

У своєму дослідженні, яке було опубліковане в журналі Cell Metabolism, вчені спостерігали прискорене старіння у пацієнтів з важкими травмами та інфекціями, вагітних жінок та мишей. Однак, після того, як стресові фактори були усунені та організм відновився, процес старіння зменшився.

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Багато людей знає свій хронологічний вік, що визначається кількістю років з часу народження. Але біологічний вік може бути відмінним, оскільки він відображає ступінь зношеності організму та залежить від різних факторів, таких як генетика, спосіб життя та довкілля.

Стрес, особливо хронічний, відомий як фактор, який прискорює процес старіння. Проте, це дослідження від Harvard Medical School та їхніх колег із США, Швеції та Угорщини показало, що процес старіння можна зменшити, якщо усунути стресові чинники та дозволити організму відновитися.

Науковці дослідили, як стрес впливає на старіння. Вони проаналізували біологічний вік дев'яти літніх людей з середнім хронологічним віком 80 років, визначаючи його за зразками крові, які відібрали до операції на стегні, наступного дня та через 4-7 днів після операції. Вчені визначили операцію як стресову подію.

Виявилося, що маркери старіння у пацієнтів збільшувалися у першу добу госпіталізації, але перед випискою поверталися до початкового значення. Заплановані операції не викликали раптового старіння, що може бути пов'язано з меншим стресом у пацієнтів.

Вчені також зосередились на впливі вагітності, яка є стресовим станом для організму. Досліди на мишах показали, що організм старіє швидше з вагітністю, але маркери старіння поверталися до початкового рівня після пологів і відновлення організму. Такий же ефект спостерігався у жінок, коли проаналізували кров до, під час і через шість тижнів після вагітності.

Дослідження також виявили, що серйозні інфекції можуть бути пов'язані із прискореним старінням організму. Біологічний вік 29 літніх людей, які потрапили у відділення інтенсивної терапії лікарні з інфекцією, прискорився на 25% під час госпіталізації. Цей ефект з часом зменшувався, особливо у жінок.

Можливо будь-який фізіологічний стрес спричинює прискорення процесу старіння, але його ефект можна усунути за кілька днів відновлення. З іншого боку, науковці вважають, що стрес може збільшувати біологічний вік та підвищувати смертність. Щоб зменшити біологічний вік та сприяти довголіттю, можуть бути корисні препарати, які мають такі властивості.

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