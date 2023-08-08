Вчені довели наявність "значних зв’язків" між кількістю видів птахів та психічними розладами у людей

Вчені знайшли зв'язок між кількістю психічних розладів у людей та різноманітністю видів птахів

Дослідники виявили пряму залежність між різноманітністю птахів у конкретній місцевості та випадками психічних розладів у людей.

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Ця взаємодія була підтверджена вивченням даних з онлайн-бази спостережень за птахами в штаті Мічиган, США, і порівнянням їх зі статистикою госпіталізацій через тривожність та психічні розлади у цьому штаті. Про це пише видання Independent.

Провідний автор дослідження, доцентка Інституту навколишнього середовища та міждисциплінарних наук Карлтонського університету в Канаді, Рейчел Бакстон, підкреслила, що хоча наявність зелених насаджень важлива для стабільності психічного здоров'я людей, виявлено, що також існує сильний зв'язок між різноманітністю птахів та їх психічним станом.

Дослідження вказує на те, що різноманіття видів птахів може впливати на психічне здоров'я людей, а відновлення та збереження різноманітних пташиних спільнот може відігравати важливу роль у покращенні психічного здоров'я в містах. Результати цього дослідження підкреслюють важливість враховування природних аспектів, таких як різноманітність видів та зелені насадження, при плануванні проєктів відновлення міст та у розробці політики охорони здоров'я.

"Ці дані нагадують нам, що природа не є просто розкішшю, вона є необхідністю для нашого психічного здоров'я. Збереження різноманітності видів птахів може бути ключовим чинником в покращенні якості життя у містах", – підкреслила Рейчел Бакстон.

Раніше американські біологи вирішили воскресити легендарну птицю додо, яку люди знищили в кінці XVII століття.

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