Вчені знайшли на Місяці граніт, та пояснили чому це є дивним

На Місяці було виявлено масивну брилу стародавнього граніту, що свідчить про раніше невідомий тип вулканізму на цьому небесному тілі. Згідно з проведеним аналізом, ця глибоко закопана гігантська маса затверділої магми, відома як батоліт, відкладалася близько 3,5 мільярдів років тому. Хоча такі гранітні утворення є поширеними на Землі, вони рідкісні у інших частинах Сонячної системи, оскільки для їх формування потрібні специфічні умови.

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На відміну від Землі, на Місяці немає води у рідкому стані і тектоніки плит, які сприяють утворенню граніту. Однак, на зворотному боці Місяця, під вулканічною областю поблизу Північного полюса, виявили аномальне тепло, яке було зафіксоване мікрохвильовими приладами китайських супутників "Чан'е-1" і "Чан'е-2". Дослідники з'ясували, що це тепло походить з глибини Місяця, під вулканом Комптон-Белькович, і ймовірно пов'язане з радіоактивним розпадом елементів у гранітній матриці.

Вчені стверджують, що гранітна матриця на Місяці набагато більша, ніж очікувалося, і це свідчить про наявність великої системи магматичних каналів на цьому небесному тілі. Велика система гранітних формувань на Місяці вимагає особливих умов, таких як великий мантійний шлейф, аномально волога кишеня або наявність радіогенного матеріалу для генерації необхідного тепла.

Ці відкриття допомагають розширити наше розуміння вулканічних процесів на Місяці та природи самої планети. Подальші дослідження гранітних утворень та їх походження можуть пролити світло на еволюцію і геологічну історію Місяця.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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