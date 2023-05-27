Вчені знайшли на морському дні нові глибоководні організми: виглядають моторошно

Видобуток корисних копалин з морських глибин став приводом для суперечок: одні стверджують, що це є перспективним джерелом металів, інші – що це зашкодить місцевому середовищу. Наприклад, без кобальту і нікелю не будуть працювати мобільні телефони, вітряні турбіни й акумулятори для електромобілів. Але біологи бояться, що видобуток глибоководних копалин погано вплине на мешканців океану.

Про це пише BBC.

Науковці з Музею природної історії в Лондоні дослідили морське дно в зоні Clarion Clipperton у Тихому океані, яке призначається для видобутку глибоководних копалин. При цьому вченим вдалось провести інвентаризацію мешканців глибин для оцінки ризику видобутку для їх життя.

Отже, за результатами досліджень окремо взятої величезної ділянки океанського дна, там мешкає понад 5 000 різних тварин. Як зазначила науковиця Мюїель Рабоне, це місце є "надзвичайно дивним середовищем", де мешкають моторошні істоти.

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З усіх глибоководних тварин, виявлених на ділянці морського дна вивчено лише 400. Решту доведеться ще досліджувати. Найцікавішими з них є:

крихітні ракоподібні, схожі на креветки;

черв'яки;

корали;

губки зі скла;

червоні та помаранчеві морські огірки;

їжаки;

офіури;

морські лілії.

Видобуток корисних копалин може початись вже дуже швидко, тому вченим необхідно вивчити максимальну кількість жителів того глибоководного району, щоб визначити ризики для їх існування.

Нагадаємо, ми вже писали про дивний та моторошний ритуал африканських племен.

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