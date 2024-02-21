Науковці знайшли найкрихітніше хребетне створіння у світі (фото)

Бразильська жаба розміром з горошину може бути найменшою хребетною у світі. Науковці виявили крихітну жабу Brachycephalus pulex, розміром з горошину.

Жаба-блоха B.pulex була вперше описана в 2011 році, але лише недавно дослідники з Державного університету Санта-Крус у Бразилії змогли детально вивчити її розмір та анатомію, пише New Scientist.

Ми писали ще про таке: У гігантській печері в США науковці знайшли два нових стародавніх види акул

Виміри 46 жаб-бліх показали, що дорослі самці мають середню довжину понад 7 міліметрів, а самки трохи більші. Це робить їх меншими за самців Paedophryne amauensis, жаби з Папуа-Нової Гвінеї, яка досі вважалася найменшою земноводною.

Найменший екземпляр B.pulex, виявлений у дослідженні, мав довжину лише 6,45 міліметра, що на 30% менше, ніж будь-який інший відомий дорослий самець жаби.

Такий крихітний розмір призводить до незвичайних анатомічних особливостей у жаби, таких як втрата пальців на ногах, недорозвинені вуха та нездатність стрибати.

Вчені вважають, що можуть існувати й інші хребетні, ще менші за B.pulex, які просто не були виявлені.

Нагадаємо, біля АЕС у США помітили масову колонію гострорилих крокодилів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!