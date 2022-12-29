Вчені знайшли спосіб перетворити океанічну воду на питну

Проблема недостатньої кількості прісної води, як очікується, лише погіршуватиметься в майбутньому, тому вчені розробили проєкт пристрою, який може перетворити океанічну пару на питну воду, що може задовольнити потреби у питній воді 500 тисяч людей.

Про це пише Science Alert. На Землі лише 3% прісної води від загальної кількості, при цьому більшість занадто забруднена або недоступна для зручного використання, як льодовики та снігові шапки гір. Тому вчені шукають нові способи задовольнити потреби при зростанні попиту.

"Зрештою нам потрібно буде знайти спосіб збільшити запаси прісної води, оскільки консервації та переробленої води з існуючих джерел, хоч і необхідної, буде недостатньо для задоволення потреб людини", – каже інженер-будівельник та еколог Правін Кумар з університету. Іллінойс Урбана-Шампейн.

Таким джерелом є водяна пара над океанами, запаси якої майже безмежні. Нове дослідження описує, як можна використовувати збиральні конструкції для перетворення цієї пари на питну воду.

Запропонований пристрій імітує природний кругообіг води в тому, як вона транспортує, конденсує та збирає воду. Його розміри приблизно 210 метрів у ширину та 100 метріву висоту – приблизно як висота великого круїзного судна.

За словами вчених, вологе повітря транспортувалося б трохи вище поверхні океану до сусіднього берега, де системи охолодження могли б конденсувати водяну пару в рідину. Все це буде працювати на відновлюваній енергії вітру або сонця.

Лише одна з цих установок може потенційно задовольнити середньодобову потребу у питній воді приблизно 500 000 людей. Це може стати величезним доповненням до опріснювальних установок, які вже працюють у багатьох місцях по всьому світу, щоб видалити розчинені солі з морської води.

Установка для перетворення океанічного пару на питну воду

Раніше астрономам вперше вдалось зафіксували планету, що закінчить своє життя так само як Земля, від падіння на зірку.

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