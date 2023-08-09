Вчені назвали останній легіон Риму, який проіснував аж до Середньовіччя

Протягом історії Римської імперії було створено та розформовано безліч легіонів, але одному з них, 5- му Македонському легіону, вдалось проіснувати до середньовіччя. Заснований близько 43 р. до н.е., Македонський легіон, ймовірно, виник за часів Гая Октавія, майбутнього імператора Августа. Початково було створено два легіони, 5-й Гальський та 5-й Міський, які можуть бути попередниками 5-го Македонського легіону.

Про це пише Heritage Daily.

Після розпуску багатьох легіонів Августом у 31 р. до н.е., 5-й легіон став основою ранньої імператорської армії та був відправлений до Македонії в 30 р. до н.е. Пізніше легіон охороняв кордон у регіоні Дунайського лімесу, брав участь у війнах та подіях на Сході та на Близькому Сході.

Під час Першої Юдейської війни 5-й Македонський легіон допомагав придушити повстання та брав участь у важливих подіях, таких як звільнення міста Сепфоріс та штурм головної святині самаритян.

Пізніше легіон брав участь у подавленні інших повстань, зокрема повстання Бар-Кохби, і відзначився у різних воєнних кампаніях на різних територіях Римської імперії.

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У 274 р. н.е. Македонський легіон був переведений назад до бази в Еску, де він перетворився на польову армію. Легіон брав участь у різних конфліктах та діяльності збереження кордонів імперії.

Хоча про подальшу долю легіону відомі менше, його історія вражає своєю тривалістю та важливістю у воєнних подіях Римської імперії. Македонський легіон існував протягом близько 680 років, від класичної епохи до середньовіччя, залишивши відбиток у історії цивілізації.

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