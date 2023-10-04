Вчені назвали три ефективних способи кинути курити

Вчені провели дослідження, щоб визначити найефективніші методи боротьби за здоровий спосіб життя, зокрема, відмову від куріння. У цьому дослідженні, в якому брали участь 157 179 курців з 319 окремих досліджень, виявилися три ефективних методи, які допомагають людям кинути курити протягом щонайменше півроку.

Про це пише ScienceAlert.

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Нікотин, що міститься в сигаретах, робить важким завданням відмовитися від куріння самостійно, і це вдається лише 6 з 100 осіб. Ось методи, які виявилися найбільш ефективними:

Препарати Варениклін і Цитизин: ці препарати стимулюють специфічні рецептори в мозку, які зазвичай активуються нікотином. Вони надають мозку необхідний стимул, не потребуючи нікотину, і блокують його дію. Близько 14 з 100 курців, які використовували ці препарати, змогли позбутися звички курити щонайменше на півроку. Нікотинові електронні сигарети: цей метод теж допоміг близько 14 з 100 курців позбутися залежності від сигарет. Комбінація двох видів нікотинозамісної терапії - пластирів і жувальної гумки.

Це дослідження також підкреслило, що поступова відмова від нікотину може бути ефективнішою, ніж раптове припинення куріння.

Нагадаємо, ми вже писали, як самостійно кинути курити.

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